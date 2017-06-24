إسرائيل تشن غارات جوية على مواقع عسكرية سورية قرب الجولان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شنت إسرائيل غارت على مواقع عسكرية سورية، السبت، بالقرب من الحدود المتنازع عليها بين البلدين في مرتفعات الجولان وفقا لما ذكرته القوات الإسرائيلية.

وكان هذا الإجراء رداً على أكثر من عشر قذائف أُطلقت على إسرائيل من داخل سوريا، حسبما ما يقول الجيش الإسرائيلي.

إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "رداً على انزلاق قرابة 10 قذائف صاروخية في شمال هضبة الجولان، أغارت طائرات سلاح الجو على عدة أهداف تابعة للنظام السوري في شمال هضبة الجولان السورية وفيها دبابتين وموقع انزلقت منه النيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية."

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة مواقع أطلقت منها القذائف، بحسب قول الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الضربات التي تعرضت لها دبابتان تابعتان للنظام السوري.

وأضاف أدرعي: "ينظر الجيش بخطورة ولن يحتمل أي محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل ويعتبر النظام السوري مسؤولاً عما يجري في أراضيه."

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن عدة أشخاص قُتلوا إثر الغارات الإسرائيلية الانتقامية. وتقول "سانا" إن القتال الجاري في المنطقة هو بين النظام السوري و"جبهة النصرة". ولم يُبلغ عن إصابة أحد بجروح نتيجة إطلاق القذيفة.

وقدمت إسرائيل احتجاجاً رسمياً إلى "قوات حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب العلاقات الحدودية بين إسرائيل وسوريا، حول ما وصفته بـ"الخرق غير مقبول للسيادة الإسرائيلية."