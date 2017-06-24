مشاهد حصرية لـCNN.. طائرة بدون طيار تلتقط الدمار الذي حل بالموصل

حصرياً على CNN.. مشاهد للدمار الذي حل بالموصل

فقط على CNN
آخر تحديث منذ ساعتين و49 دقيقة.
العراقالموصلحرب داعشداعشطائرات بدون طيار
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مقاطع فيديو من طائرة بدون طيار تلتقط الدمار الذي حل بمدينة الموصل العراقية.

العراقالموصلحرب داعشداعشطائرات بدون طيار