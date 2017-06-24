مشاهد حصرية لـCNN.. طائرة بدون طيار تلتقط الدمار الذي حل بالموصل
حصرياً على CNN.. مشاهد للدمار الذي حل بالموصل
فقط على CNN
آخر تحديث منذ ساعتين و49 دقيقة.
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مقاطع فيديو من طائرة بدون طيار تلتقط الدمار الذي حل بمدينة الموصل العراقية.
مقاطع فيديو من طائرة بدون طيار تلتقط الدمار الذي حل بمدينة الموصل العراقية.
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