الملك سلمان: العيد فرصة عظيمة للتواصل.. ويصفح فيه المظلوم عمن ظلمه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء السبت، كلمة إلى المسلمين في "مشارق الأرض ومغاربها"، بمناسبة عيد الفطر، مؤكدا أنه "فرصة عظيمة للتواصل" وفيه "يصفح المظلوم عمن ظلمه".

وقال الملك سلمان، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، إن "مشاعر الفرح والسرور تغمر نفوسنا جميعا هذه الليلة السعيدة، بعد أن من الله علينا بإتمام صيام شهر رمضان الـمبارك، وقيام لياليه، والتزود بما فيه من فرص عظيمة، وبعبادة اختصها الله سبحانه وتعالى بالأجر الجزيل، والثواب العظيم".

وأضاف: "إخواني المسلمين.. لقد هذب الإسلام النفس الإنسانية في كافة أحوالـها، وجعل من العيد فرصة عظيمة للتواصل، وبث روح التسامح والألفة والتكافل بين أفراد الـمجتمع الإسلامي، فيجود فيه الغني على الفقير مما أنعم الله عليه من فضل، ويصفح الـمظلوم عمن ظلمه، ويصل ذو الرحم رحمه".