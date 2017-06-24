الداخلية السعودية: إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف الحرم المكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الجمعة، أن قوات الأمن نجحت في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف الحرم المكي، فجر الجمعة، واعتقال 5 آخرين من عناصر المجموعة التي تمركزت في 3 مواقع في مكة وجدة.

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية إن "القوات الأمنية تمكنت من إحباط عمل إرهابي وشيك كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة إرهابية تمركزت في 3 مواقع، أحدها في محافظة جدة والآخران في مكة في حي العسيلة وحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام".

وأضاف أن الموقع الأخير "عبارة عن منزل مكون من ثلاثة أدوار كان يتواجد بداخله الانتحاري المكلف بالتنفيذ، والذي بادر فور مباشرة رجال الأمن في محاصرته بإطلاق النار باتجاههم مما اقتضى الرد عليه بالمثل لتحييد خطره بعد رفضه التجاوب لدعواته لهم بتسليم نفسه، واستمر في إطلاق النار بشكل كثيف قبل أن يقدم على تفجير نفسه مما نتج عنه مقتله وانهيار المبنى الذي كان يتحصن بداخله وإصابة 6 من الوافدين و5 من رجال الأمن".

وتابع المتحدث باسم الداخلية بالقول: "كما أسفرت العملية الأمنية عن القبض على 5 من عناصر الخلية بينهم امرأة بعد مداهمة مواقعهم المشار إليها، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الإفصاح عن أسمائهم، ولا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها ورفع الأدلة المتخلفة في مكان التفجير والتثبت من هوية الانتحاري".

وأكد بيان وزارة الداخلية أن "هذه الشبكة الإرهابية تجاوزوا بما كانوا سيقدمون عليه كل الحرمات باستهدافهم أمن المسجد الحرام أقدس بقاع الله وأطهرها، وطاوعتهم على ذلك نفوسهم الخبيثة المملوءة بالشر والفساد خدمة لمخططات تدار من الخارج هدفها زعزعة أمن واستقرار هذه البلاد".