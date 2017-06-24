دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الجمعة، إحباطها لمحاولة استهداف الحرم المكي وليلة الـ29 من رمضان، وقد علّق السديس والمصلح والطبطبائي على محاولة استهداف الحرم، إليكم تعليقاتهم:

إمام وخطيب المسجد الحرام، عبدالرحمن السديس: "للبيت ربٌ يحميه!"

الداعية الإسلامي، خالد المصلح، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم بالسعودية: "الإرهابيون المجرمون لا عقل ولا دين أرادوا تخريبا في الحرم الشريف فتصدى لهم رجال الأمن بحزم وصمت فأبطل الله كيد المفسدين فله الحمد كثيرا."

الداعية الإسلامي، عدنان العرعور: "مشاهد اﻹيمان في الحرم تقلق الأعداء فحاولوا القيام بعملية إرهابية لغسل هذه المشاهد، ولتوحي أن الإسلام دين قتل لا رحمة."

النائب الكويتي المنتمي للتيار السلفي، وليد الطبطبائي: " نشيد بيقظة رجال الامن لاحباطهم عملية ارهابية تستهدف المسجد الحرام ونتساءل عن هؤلاء المجرمين من أي طينة حتى يكون هدفهم أقدس مكان في العالم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت مساء الجمعة، أن قوات الأمن نجحت في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف الحرم المكي، واعتقال 5 آخرين من عناصر المجموعة التي تمركزت في 3 مواقع في مكة وجدة، فيما فجر السادس نفسه، مخلفا إصابة 11 شخصا بينهم 5 رجال أمن.