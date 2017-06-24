وزير خارجية الإمارات بعد محاولة استهداف الحرم: مصرون على اجتثاث الإرهاب ومن يموله

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، محاولة استهداف الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، الجمعة، بأنها جريمة نكراء، لافتا إلى أن ذلك سيزيد من الإصرار على اجتثاث الإرهاب.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية على لسان الوزير، حيث قال: "إن هذه الجريمة النكراء ستزيدنا إصرارا وضراوة للقضاء على الارهاب واجتثاث مصادره وكل من يموله أو يحرض عليه أو يدعمه أو يتعاطف معه أو يبرره بأي صورة من الصور."

وتابع الشيخ عبدالله بن زايد قائلا: "إن هذه الجريمة البشعة تبين حجم الارهاب والتوحش الذي وصلت اليه هذه الجماعات الارهابية والتي لا يمكن لأي عاقل ان يعطيها أي تبرير او تفسير."

وأشار الوزير الإماراتي بـ"بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية التي أحبطت هذه الجريمة النكراء في مهدها دون ان تصل بشرورها الحرم المكي الشريف، وأن كل مسلم في العالم يشيد بما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر المحبة والتسامح بين كل شعوب العالم."