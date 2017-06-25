الدفاع الإسرائيلية تنشر فيديو لأهداف الغارة بسوريا

القدس (CNN)— نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف آليات وأسلحة للجيش السوري، في الغارة التي شنها سلاح الجو قرب مرتفعات الجولان ردا على إطلاق أكثر من عشر قذائف على إسرائيل.

ويعدد الفيديو أن الهدف الأول كان سلاحا رشاشا ثقيلا والهدف الثاني والثالث كانا دبابتين تأخذان مواقع لهما.

وكان افيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في تعليق على الغارة إن الجيش "ينظر بخطورة ولن يحتمل أي محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل ويعتبر النظام السوري مسؤولاً عما يجري في أراضيه."

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "عدة أشخاص قُتلوا إثر الغارات الإسرائيلية الانتقامية، لافتة إلى أن القتال الجاري في المنطقة هو بين النظام السوري و"جبهة النصرة". ولم يُبلغ عن إصابة أحد بجروح نتيجة إطلاق القذيفة.