الأسد يؤدي صلاة الفطر بحماة.. وخطيب العيد: إشارة على "قرب النصر"

دمشق، سوريا (CNN)— أدى الرئيس السوري، بشار الأسد، صلاة عيد الفطر في مدينة حماة، الأحد، بصحبة وزير الأوقاف والمفتي العام لسوريا، مؤتمين بمدير أوقاف المدينة، نجم الدين العلي.

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وقال العلي في خطبته وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية: "إن أداء الرئيس الأسد لصلاة العيد في قلب حماة هو إشارة وبشارة بأن السوريين على بعد خطوات من الانتصار وعودة الأمان والسلام إلى ربوع سورية."

وتابع العلي قائلا: "إن بين يدي الانتصار الكبير لسورية إرهاصات ومؤشرات تبشر به ومنها إعلان الرئيس الأسد بالأمس القريب لمشروعه الوطني في الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد الذي لاقى ارتياحا كبيرا وبث شعورا حقيقيا بأن الأزمة أصبحت وراء ظهورنا وأن لا عودة عن محاربة الإرهاب ولا رجوع عن مكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وأن المواطن كان وسيبقى البوصلة الحقيقية لأداء الحكومة."

وأضاف: "لقد كان من أهم أهداف الحرب على سورية تمزيق روابط المجتمع من خلال ضرب ثقة الإنسان السوري بنفسه وبمحيطه الاجتماعي فإذا بالأزمة تشد أواصر السوريين."