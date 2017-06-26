نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الكولونيل جوزيف سكروكا، المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" إن هناك توازنا دقيقا بمعركة استعادة ما تبقى من مدينة الموصل.

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وأوضح سكروكا في تصريح لـCNN: "في المدينة القديمة بالموصل هناك عدد قليل من مقاتلي داعش يمكنهم الصمود لبعض الوقت،" لافتا على أن "هناك توازن دقيق يتمثل بأهمية التأني لإنقاذ المدنيين، وفي الوقت ذاته على القوات العراقية وقوات التحالف أن تكون سريعة بما فيه الكفاية لإنقاذ الأهالي من المجاعة."

وتابع المتحدث العسكري قائلا: "هناك نحو 200 مقاتل بداعش لا زالوا غرب الموصل،" لافتا إلى أن "هناك قتال صعب لا يزال غرب المدينة."