القوات العراقية تصد هجوماً كبيراً لداعش في الموصل

إربيل، العراق (CNN)-- أفاد بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن القوات العراقية تصدت، الأحد، لهجوم لـ"داعش" في "حي مُحرر" غرب الموصل.

وقال اللواء معن السعدي، قائد رفيع المستوى في القوات العراقية لمكافحة الإرهاب إن "قافلة عسكرية كبيرة تحمل 40 إلى 50 مقاتلاً من داعش كانوا يرتدون الزي العسكري تمكنت من التوجه إلى غرب الموصل من الصحراء غرب المدينة." وأضاف أن عشرات المقاتلين من تنظيم "داعش" كانوا مدججين بالسلاح وارتدوا الزي العسكري لكن الجيش العراقي في غرب الموصل واجه القافلة في حي "التنك" غرب الموصل.

وقال السعدي إنه تم نشر كتائب من قوات مكافحة الإرهاب العراقية لدعم الجيش، وقُتل أغلب مقاتلي "داعش"، وتقوم القوات حالياً بعملية تفتيش وتطهير.

قوات الأمن العراقية تقاتل مسلحي "داعش" في الموصل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017. وأغلب المدينة الآن تحت سيطرة القوات العراقية ولكن "داعش" لا يزال يقاتل في المدينة القديمة، غرب الموصل.