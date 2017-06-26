شاهد.. الشيخ خليفة يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهد بمناسبة عيد الفطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات، الأحد، حكام الإمارات وأولياء العهد والوزراء وكبار المسؤولين، للتهنئة بعيد الفطر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

ونشرت الوكالة الإماراتية مقطع فيديو للشيخ خليفة خلال استقباله للمسؤولين الإماراتيين، وظهر الشيخ خليفة في الفيديو وهو يتحدث مع الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة.

وأفادت الوكالة بأن الشيخ خليفة، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبلوا، في قصر البطين، في أبوظبي، أعضاء المجلس الأعلى لحكام الإمارات.

وأضافت الوكالة أن المسؤولين الإماراتيين تبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر. وتابعت بالقول إن حكام الإمارات وأولياء العهد والوزراء وكبار المسؤولين تقدموا بالتهنئة لرئيس الدولة، معربين عن أمنياتهم، بهذه المناسبة، في مزيد من التقدم والرخاء والازدهار للإمارات في ظل قيادته.