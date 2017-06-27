شاهد.. زيارات لبشار الأسد وعائلته في قرى بريف حماة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته عدداً من جرحى الجيش في قراهم بريف حماة، بحسب ما جاء في فيديوهات نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا."

زيارات الأسد وعائلته جاءت أثناء زيارة واسعة خلال أيام عيد الفطر لجرحى ومصابي الجيش السوري، ضمن مشروع "جريح الوطن" الذي أطلقته الرئاسة السورية عام 2014 لـ"يحتضن كل الجرحى ويؤمن لهم كل احتياجاتهم وخاصة الذين تعرضوا لإصابات لا تسمح لهم بالعودة إلى الحياة الطبيعية،" بحسب "سانا."

ويظهر الأسد في أحد المقاطع وهو يقود سيارته، أثناء مروره على أحد الحواجز الأمنية حيث صافح الجنود والمواطنين في الشارع.

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يذكر أن الأسد وعقيلته وأبناؤهما كانوا قد زاروا خلال شهر يوليو/ تموز 2016 عدداً من جرحى الجيش والقوات المسلحة في قراهم بريف حمص.