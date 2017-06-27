الجيش المصري ينشر فيديو لاعتراض محاولة اختراق على الحدود الغربية

القاهرة، مصر (CNN)— نشر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اعتراض طائرات مقاتلة بسلاح الجو المصري لمحاولة اختراق على الحدود الغربية للبلاد.

وقالت وزارة الدفاع المصرية في مقطع الفيديو: "استمرارًا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والتصدي بكل قوة للحملات العدائية الممنهجة التي تسعى إلى استهداف مسيرة الدولة المصرية والتأثير على الأمن القومي المصري، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي."