حصرياً على CNN.. فيديوهات سرية من قلب الرقة  "عاصمة داعش" المزعومة

فيديوهات من قلب الرقة  "عاصمة داعش" المزعومة

الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 27 يونيو/حزيران 2017; 12:40 (GMT +0400).
الرقةحرب داعشداعشسوريا
2:40

في هذه الشوارع المحاصرة والمبطنة بأكياس رمل، والمحاطة بالمعارضين السوريين الذين تدعمهم أمريكا، المدنيون لا يخشون داعش بعد الآن.

إربيل، العراق (CNN)-- في فيديوهات حصرية لـCNN، تظهر حياة داعش المشوهة التي اضطر المدنيون في الرقة إلى التعايش معها، فيما قد تكون المرة الأخيرة.  

الرقةحرب داعشداعشسوريا