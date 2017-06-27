إربيل، العراق (CNN)-- في فيديوهات حصرية لـCNN، تظهر حياة داعش المشوهة التي اضطر المدنيون في الرقة إلى التعايش معها، فيما قد تكون المرة الأخيرة.
حصرياً على CNN.. فيديوهات سرية من قلب الرقة "عاصمة داعش" المزعومة
فيديوهات من قلب الرقة "عاصمة داعش" المزعومة
الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 27 يونيو/حزيران 2017; 12:40 (GMT +0400).
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في هذه الشوارع المحاصرة والمبطنة بأكياس رمل، والمحاطة بالمعارضين السوريين الذين تدعمهم أمريكا، المدنيون لا يخشون داعش بعد الآن.
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