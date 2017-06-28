حماس تقيم "منطقة عسكرية عازلة" على حدود غزة مع مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة داخلية حكومة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وغير معترف بها دوليا، الأربعاء، أنها بدأت بتنفيذ مرحلة جديدة من إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع مصر، من بينها إقامة "منطقة عسكرية عازلة" بعمق 100 متر في حدود غزة.

وذكرت وزارة داخلية حكومة حماس التي تسيطر على غزة منذ عام 2007، في بيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة وإجراءاتها لزيادة الضبط والسيطرة وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع". وأضافت: "تشمل المرحلة الأولى من هذه الإجراءات تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلو مترا، إلى جانب نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة، فضلاً عن تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود".

وقال اللواء توفيق أبونعيم وكيل داخلية حماس إن "هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لجمهورية مصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار". وأضاف: يجري حالياً العمل على إنشاء منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين".

وتابع أبونعيم بالقول إن "هذه الإجراءات مستمرة من أجل تحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية ومنع التسلل والتهريب بشكل كامل"، مضيفا أن "الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود الجنوبية".