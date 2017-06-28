الدفاع المدني السعودي: إصابة شخصين بسبب مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصيب شخصان في مدينة نجران، جنوب المملكة العربية السعودية إثر سقوط مقذوف عسكري جرى إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية، حسب ما أعلنه الدفاع المدني السعودي.

وأشار الدفاع على حسابه في تويتر، الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2017، أن أحياءً سكنية في المدينة تعرّضت لشظايا مقذوف عسكري قادم من اليمن، لافتا أن المصابين جرى نقلهما إلى المستشفى.

وأبرزت وكالة الأنباء السعودية أن المقذوف أطلقته عناصر حوثية، حسب تصريحات نقلتها من متحدث رسمي باسم الدفاع المدني.

وسبق للحوثيين أن أطلقوا عدة صواريخ نحو الأراضي السعودية، خاصة المناطق الحدودية، كما سبق للسعودية أن اتهمت الحوثيين باستهداف مكة، متحدثة عن أنها اعترضت صاروخا على بعد 65 من مكة، وهو ما نفاه الحوثيون الذين قالوا إن الصاروخ استهدف موقعا عسكريا في جدة.

وتقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، لأجل دعم قوات الحكومة اليمنية بقيادة عبد ربه منصور هادي في حربها ضد المسلّحين المذكورين.