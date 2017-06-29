العبادي يعلن استعادة السيطرة على مسجد النوري.. والتحالف: الموصل لم تتحرر بعد

العبادي يعلن استعادة السيطرة على مسجد النوري

الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 29 يونيو/حزيران 2017; 08:05 (GMT +0400).
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يبدو أن نهاية تنظيم داعش باتت قريبة، إذ يمكن الشعور بها من خلال عودة الحياة الطبيعية وسط هذه المباني المتضررة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، أن القوات العراقية استعادت السيطرة على مسجد النوري التاريخي في الموصل، الذي ألقى منه زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي خطبة إعلان "دولة الخلافة" المزعومة عام 2014.

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شاهد.. لحظة تفجير مسجد النوري ومنارته التاريخية في الموصل 0:20

وقال العبادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارة الحدباء وإعادته اليوم إلى حضن الوطن إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية". وأضاف: "سنبقى نلاحق الدواعش بين قتل وأسر حتى آخر داعشي في العراق".

من جانبه، قال ريان ديلون المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" إن القوات العراقية لم تسيطر بعد على الموصل، مشيرا إلى أن "المعركة ما زالت صعبة". وأكد ديلون أن القوات العراقية استعادت السيطرة على مسجد النوري، مضيفا أن "تحرير الموصل بات وشيكا".

العراقالحكومة العراقيةالجيش العراقيحيدر العباديأمريكا
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