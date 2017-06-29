إذاعة مغربية تعتذر للإمارات بسبب تقرير حول "دعم" قوات حفتر

الرباط (CNN)— تقدمت إذاعة مغربية باعتذار رسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب تقرير بثته قبل أسبوعين، جاء فيه أن الإمارات "انتهكت حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا ودعمت قوات حفتر"، إذ قالت القناة إن الأمر يتعلّق بـ"خطأ مهني".

ويتعلق الأمر بإذاعة البحر الأبيض المتوسط، المعروفة اختصارا بـ ميدي 1، وهي إذاعة خاصة يوجد مقرّها في طنجة المغربية ولديها توجه مغاربي في البث، كما تتوفر المؤسسة على قناة تلفزيونية تحمل الاسم ذاته.

وبثت الإذاعة خبر الاعتذار في نشراتها الإخبارية ليوم أمس الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2016، لدولة الإمارات "على الضرر الذي قد يكون لحق بها بسبب هذا الخطأ المهني"، وقالت إن "المعالجة الخبرية لهذا الخبر لم تكن محترمة للقيم المهنية المتعارف عليها خاصة فيما يتعلق بالتوازن".

وتناولت مجموعة من وسائل الإعلام التقرير الذي بثته الإذاعة حول الإمارات وليبيا، بما أن الإذاعة لم يُعرف عنها سابقا توجه ينتقد دول الخليج، وجاء التقرير في فترة أعلن خلالها المغرب "الحياد الإيجابي" بخصوص أزمة المنطقة.