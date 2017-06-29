مسؤول سعودي: محاولات لنشر قصص "مختلقة" حول العلاقات مع روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مصدر سعودي مسؤول إن هناك وسائل إعلام تحاول نشر قصص مختلقة وغير صحيحة حول العلاقات المميزة بين المملكة وروسيا، بهدف الإضرار بالعلاقات بين البلدين الصديقين.

وأكّد المصدر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الدولتين ملتزمتان بالحوار الإيجابي والمفتوح بشكل دائم، مؤكدًا ضرورة استقاء المعلومات حول العلاقات بين البلدين من وسائل الإعلام الرسمية.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في موسكو في أواخر مايو/ أيار الماضي. وأكد الأمير محمد خلال الزيارة أن السعودية وروسيا حققتا "الكثير معاً" ولا يزال أمامهما "المزيد لإنجازه." ومن جانبه شدد بوتين على أهمية العلاقة التي تربط موسكو بالرياض، معرباً عن تطلعه لزيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لروسيا.