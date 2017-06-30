بذكرى 30 يونيو.. جيش مصر ينشر فيديو "لحظات فارقة" وتدخله لـ"تأمين الشعب"

القاهرة، مصر (CNN)— نشرت وزارة الدفاع المصرية، الجمعة، مقطع فيديو في ذكرى الـ30 من يونيو أو ما بات يُعرف بـ"ثورة 30 يونيو"، حمل اسم "لحظات فارقة،" حيث ألقت الضوء على الدور الذي قامت به القوات المسلحة في تأمين وحماية الشعب المصري.

وأظهر الفيديو "خروج المصريين بالملايين رفضا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإزاحة الجماعة التي أرادت فرض أجندتها الخطيرة على الوطن، ووقوف القوات المسلحة بجوار الإرادة المصرية لتحقيق ما أرادته وأعلنته وعبرت عنه بحضورها المليونى في شوارع مصر."

ويُذكر أنه في 30 يونيو/ حزيران 2013، وفي الذكرى الأولى لرئاسة الرئيس السابق، محمد مرسي، خرجت مظاهرات تطلب بتنحيه، وأمهله الجيش 48 ساعة لكنه أصر على مواقفه، وفي الثالث من يوليو/ تموز من ذلك العام قام وزير الدفاع وقائد الجيش، المشير عبدالفتاح السيسي، بعزل مرسي وتنصيب عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.

وفي 14 أغسطس/ آب، فض الجيش بالقوة الاعتصامات في ميداني "رابعة" و"النهضة،" وتضاربت التقديرات بشأن عدد القتلى، وفي نهاية العام نفسه، أصدرت الحكومة قرارا أعلنت فيه جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية، وفاز السيسي بالرئاسة في مايو/ أيار 2014، في حين نال الرئيس الأسبق، حسني مبارك وسبعة من كبار مسؤوليه البراءة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي يونيو/ حزيران 2015 صدر حكم بإعدام مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع.