الجيش اللبناني: 5 تفجيرات انتحارية خلال جولة تفتيش عسكرية بعرسال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش اللبناني، عن إصابة ثلاثة من عناصره، خلال عملية تفتيش عسكرية لمخيم النور للنازحين السوريين في منطقة عرسال، فجر الجمعة، وذلك بعد إقدام خمسة انتحاريين على تفجير أنفسهم.

جاء ذلك في بيان للجيش نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، وجاء فيه: "فجر اليوم وأثناء قيام قوة من الجيش بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة."

وأضاف البيان: "في وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدة للتفجير، عمل الخبير العسكري على تفجيرها فورا في أمكنتها."

وذكر البيان أنه ومن جهة ثانية، وخلال "قيام قوة أخرى من الجيش بعملية تفتيش في مخيم القارية التابع للنازحين السوريين في المنطقة نفسها، أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما أقدم إرهابي آخر على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح طفيفة."