علاوي لـCNN: القيادة الأمريكية "غائبة".. ولا توجد استراتيجية للعراق

علاوي: أمريكا غائبة ولا استراتيجية للعراق

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و58 دقيقة.
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أياد علاوي، نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء الأسبق، في مقابلة مع شبكتنا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- رأى أياد علاوي، نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء الأسبق، في مقابلة مع CNN، أن الولايات المتحدة ليس لديها خطة واضحة للتعامل مع الأزمات المتعددة التي تواجهها في الشرق الأوسط. وقال علاوي إن الولايات المتحدة "غائبة" عن دورها التقليدي في حفظ استقرار العالم، مضيفا أنه يوجد "فراغ في القيادة بشكل كامل في العالم".

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