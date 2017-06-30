تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" يحاصر الرقة.. وواشنطن تبحث مرحلة ما بعد تحريرها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت مجموعة "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة، الجمعة، أنها حاصرت مدينة الرقة السورية، التي أعلنها تنظيم "داعش" عاصمة لـ"دولة الخلافة" المزعومة.

وقال ناصر حاج منصور، القيادي البارز في "قوات سوريا الديمقراطية"، لـCNN، إنهم تمكنوا من "قطع كل الطرق من وإلى الرقة ومحاصرتها"، وذلك بعدما بدأت "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف من قوات كردية وعربية سورية، في 6 يونيو/ حزيران الجاري، عملية عسكرية لطرد تنظيم "داعش" من الرقة.

وقال ريان ديلون المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إن "قوات سوريا الديمقراطية" نجحت في تطهير مساحة تبلغ 12 كيلومترا داخل وحول مدينة الرقة خلال هذا الأسبوع. وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية تسيطر الآن على كل الطرق السريعة التي تصل إلى الرقة من الجنوب".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الخميس، أن بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد "داعش" زار شمال الرقة ومدينة الطبقة خلال يومي 28 و29 يونيو/ حزيران ليبحث مع الشركاء المحليين الحملة ضد "داعش".

وأفاد بيان للخارجية الأمريكية أن ماكغورك شهد بعض عمليات تسليم المساعدات في المناطق المحررة من شمال الرقة، كما التقى مع أعضاء "مجلس الرقة المدني" لمناقشة جهود إعادة الاستقرار إلى الرقة في مرحلة ما بعد داعش، لكنه أكد في الوقت نفسه أن معركة تحرير الرقة ما زالت في بدايتها. وقال إنه "فور تحرير الرقة، يجب أن يتولى المسؤولون المحليون من المنطقة مسؤولية تأمينها وحكمها".