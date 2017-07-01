عميد بالجيش العراقي لـCNN: ضيق الشوارع وتقارب المنازل من الصعوبات بالموصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال العميد حيدر فضل، من جهاز مكافحة الإرهاب التابع للجيش العراقي، إن عمليات استعادة الأجزاء الأخيرة من مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" مستمرة ولكن هناك بعض الصعوبات.

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وأوضح العميد في تصريح لـCNN: "الصعوبات التي نواجهها تتركز في طبيعة أرض المعركة، وتواجد المدنيين بالإضافة إلى تقارب المنازل والشوارع الضيقة التي لا تتسع لمركباتنا،" لافتا إلى أن "القتال الجاري حاليا شرس ولكن تقدم قواتنا يمضي باستمرار."

ويستخدم مقاتلو تنظيم داعش فيما تبقى من الموصل الأسلحة الخفيفة إلى جانب القنابل والقذائف، بالإضافة إلى العمليات الانتحارية التي تعتبر أحد التكتيكات المهمة بالنسبة للتنظيم، حيث قام أربعة انتحاريين بينهم امرأة بتفجير انفسهم قرب الخطوط الأمامية للمواجهة، الخميس.