كاميرا CNN توثق معاناة مدنيين هربوا من داعش بالموصل

العراق (CNN)-- في الـ29 من يونيو/حزيران، شهدت CNN هروب المدنيين المرهقين من الموصل التابعة لداعش. وكانت عدسة CNN بقرب جبهة مدينة الموصل القديمة، حيث تقاتل قوات مكافحة الإرهاب العراقية تقاتل داعش.