كاميرا CNN توثق معاناة مدنيين هربوا من داعش بالموصل

كاميرا CNN توثق معاناة مدنيين هربوا من داعش

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
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فيديوهات التقطتها شبكتنا لمدنيين بعد وصولهم إلى بر الأمان من المناطق التي لا يزال يسيطر عليها داعش بالموصل.

العراق (CNN)-- في الـ29 من يونيو/حزيران، شهدت CNN  هروب المدنيين المرهقين من الموصل التابعة لداعش. وكانت عدسة CNN بقرب جبهة مدينة الموصل القديمة، حيث تقاتل قوات مكافحة الإرهاب العراقية تقاتل داعش.

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