العراق (CNN)-- في الـ29 من يونيو/حزيران، شهدت CNN هروب المدنيين المرهقين من الموصل التابعة لداعش. وكانت عدسة CNN بقرب جبهة مدينة الموصل القديمة، حيث تقاتل قوات مكافحة الإرهاب العراقية تقاتل داعش.
كاميرا CNN توثق معاناة مدنيين هربوا من داعش بالموصل
كاميرا CNN توثق معاناة مدنيين هربوا من داعش
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
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فيديوهات التقطتها شبكتنا لمدنيين بعد وصولهم إلى بر الأمان من المناطق التي لا يزال يسيطر عليها داعش بالموصل.
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