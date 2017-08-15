أكبر الباكر: رعاية مطار حمد لبايرن ميونخ تعكس عدم تأثر قطر بـ"الحصار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إن رعاية مطار حمد الدولي في الدوحة لنادي "بايرن ميونيخ" الألماني لكرة القدم، تُظهر عدم تأثر خطط المطار والخطوط القطرية بما وصفه بـ"الحصار الفروض على قطر،" على حد تعبيره.

وأضاف عقب المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمناسبة تعزيز عقد الرعاية، الاثنين، إن "اتفاقية الرعاية مهمة جداً لمطار حمد الدولي باعتباره المطار الوحيد في العالم الذي يرعى فريق كرة قدم،" واعتبر أن "الاتفاق يؤكد للعالم أن الحياة تسير بشكل طبيعي في قطر في ظل الحصار غير الفعال،" حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية المسؤولة عن تشغيل مطار حمد الدولي إن "سبب مشاركة المطار في رعاية فريق بايرن ميونيخ هو أن ألمانيا تعتبر أكبر سوق سياحي في أوروبا، ولذلك من المهم التعريف بقطر وبالإمكانيات الكبيرة لمطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية."

ومن جانبه، قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، حسن الذوادي، إن "مشاريع قطر المتعلقة بكأس العالم 2022 والبنية التحتية تسير وفقاً للجدول الزمني الموضوع لها ولم تتأثر بالأحداث الأخيرة."

وأضاف الذوادي أن "اللجنة العليا للمشاريع والإرث ماضية قدماً في تنفيذ خططها المعلنة ولم تتأثر بالحصار،" واعتبر أن "تعزيز الرعاية بين مطار حمد الدولي وبايرن ميونخ دليل على أن الأمور تسير بشكل طبيعي في قطر."