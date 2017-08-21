مسؤول قطري: قنوات بي ان سبورت تنقل مباراة الهلال والعين من أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، الاثنين، أن قنوات بي ان سبورت القطرية تقوم بنقل مباراة دوري آسيا من العاصمة الإماراتية، أبوظبي، لافتا إلى أن إعلانات بنك قطر الوطني "مزينة الملعب،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للرميحي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ال bein sport تتواجد في ابوظبي وتنقل حصرياً مباراة الهلال والعين في ربع نهائي دوري اسيا، واعلانات بنك قطر الوطني مزينة الملعب، يا حرقة قلبهم."

ويذكر أن شركتا "اتصالات" و"دو" الإماراتيتين أعلنت لمشتركيهما، نهاية الشهر الماضي، عن إعادة تفعيل خدمات قنوات "Bein Sports" القطرية على أجهزة الاستقبال الخاصة بهما، بعد أن كانت الشركتان حجبت هذه القنوات على خلفية توتر العلاقات بين الإمارات وقطر خلال الآونة الأخيرة.