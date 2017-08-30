الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 30 اغسطس/آب 2017; 11:28 (GMT +0400).
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ الحجاج، صباح الأربعاء، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

تعرّف عبر الإنفوجرافيك التفاعلي أعلاه على تفاصيل رحلة الحج التعبدية والتجربة الروحية التي يكتسبها المسلم خلالها.

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