العبادي يستنكر نقل مقاتلي "داعش" إلى منطقة قرب الحدود السورية العراقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن رفض اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وتنظيم "داعش" والذي بموجبه نُقل عناصر من التنظيم من منطقة القلمون (القريبة من الحدود السورية اللبنانية) إلى شرق سوريا قرب الحدود العراقية.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء: "أشير إلى التقارير التي تحدثت عن نقل إرهابيين لداعش من القلمون إلى شرق سوريا قرب الحدود العراقية السورية. هذا مقلق لنا جداً، ونعتبره إساءة للشعب العراقي. نقل هذا العدد من الإرهابيين عبر مسافات طويلة إلى شرق سوريا (قرب الحدود العراقية) أمر غير مقبول."

وأضاف: "كنا نتمنى أن يكون هناك تداول مع العراق،" وطالب الحكومة السورية التحقيق في هذا الموضوع، وطالب بأن يكون هناك تعاون كامل للقضاء على الإرهاب وليس نقل (الإرهابيين) من منطقة إلى منطقة أخرى،" معتبراً أن ذلك سيسبب مزيداً من الخسائر والتضحيات للشعب السوري وللشعب العراقي.

وتابع: "الإرهاب الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة.. لا داع للتفاوض معه. لا يوجد أي مبرر للتفاوض مع الإرهاب."

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية أن قافلة تقل مقاتلين بتنظيم "داعش" وعائلاتهم وصلت إلى نقطة تبادل في شرق سوريا، الثلاثاء، حيث نُقلوا منها إلى أراض خاضعة لسيطرة "داعش" بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار. وانتقلت هذه القافلات برفقة قوات من الجيش السوري، بموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية وسورية.