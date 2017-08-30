لبنان يعلن انتهاء عمليات "فجر الجرود".. وعون: الجيش هو الوحيد الذي طرد داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، الشعب اللبناني، بـ"الانتصار" على الإرهاب بعد انتهاء عملية "فجر الجرود" التي شنها الجيش اللبناني ضد تنظيم "داعش" في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.

إذ قال قائد الجيش اللبناني، العماد جوزف عون: "أعلن اليوم انتهاء معركة فجر الجرود التي حققت هدفيها وهما طرد داعش ومعرفة مصير العسكريين المخطوفين." ومن جانبه، قال الرئيس: "اليوم نعلن انتصار لبنان على الإرهاب، وأهدي هذا النصر إلى جميع اللبنانيين."

وأضاف الرئيس عون في بيانه، الأربعاء: "معرفة مصير العسكريين كان أبرز أهداف المعركة وقد تحقق وكنا نتمنى لو نحتفل بتحريرهم أحياء." وكان المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، قد رجّح، الأحد، مقتل الجنود اللبنانيين الذين خطفهم تنظيم "داعش" عام 2014، وذلك بعدما انتشل الجيش رفات أشخاص معها أحذية عسكرية.

وشدد عون على أن الجيش اللبناني هو "الوحيد" الذي طرد "داعش" من الأراضي اللبنانية، قائلاً: "أثبت جيشنا أنه قوي، وتميز بمستوى عال في القتال، وهو الوحيد الذي استطاع طرد داعش من أرضه."

ويُذكر أنه بالتزامن مع عمليات "فجر الجرود" التي نفذها الجيش اللبناني، كان "حزب الله" ينفذ عمليات "وإن عدتم عدنا"، ضد تنظيم "داعش"، وذكرت الجماعة وجود تنسيق مع الجيش السوري في تلك العمليات.

هذا وأعلنت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية، أن قافلة تقل مقاتلين بتنظيم "داعش" وعائلاتهم وصلت إلى نقطة تبادل في شرق سوريا، الثلاثاء، حيث نُقلوا منها إلى أراض خاضعة لسيطرة "داعش" بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار. وانتقلت هذه القافلات برفقة قوات من الجيش السوري، بموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية وسورية.