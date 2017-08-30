روحاني يتهم السعودية بـ"دعم الإرهاب".. ويحدد "رضا" حجاج إيران كشرط لحل الخلافات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المملكة العربية السعودية بدعم الجماعات الإرهابية، وطالب الرياض بوقف "تدخلها" في اليمن، على حد تعبيره. واعتبر مستوى "رضا" حجاج إيران عند عودتهم كمؤشر على توفر الأجواء المناسبة لحل أي مشكلة بين الرياض وطهران.

إذ قال روحاني، مساء الثلاثاء، في أول مقابلة تلفزيونية له منذ تشكيل حكومته الجديدة: "على السعودية أن تترك اليمن للشعب اليمني وأن تكف عن دعم الجماعات الإرهابية التي تضر الجميع، ولو تم حل هاتين القضيتين فإنني أعتقد أنه ليست هناك مشكلة تُذكر بيننا وبين السعودية،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" ووكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية.

وحول الحج، قال الرئيس الإيراني: "رغم أننا لم نكن نثق كثيراً بالسعودية، إلا أننا أوفدنا حجاجنا بناءً على ما تعهدت به بالحفاظ على أمنهم." وحدد الرئيس "رضا" حجاج إيران كـ"معيار" لبدء الحوار بين الرياض وطهران، إذ قال: "لو عاد حجاجنا وهم يشعرون بالرضا وكان تصرف السعودية في إطار المعايير الدينية والدولية، فإنني أعتقد أن أجواءً مناسبة أكثر ستتبلور، وإن كانت هناك مشكلة سنتمكن من حلها،" على حد قوله.

أما فيما يتعلق بعلاقات إيران مع دول المنطقة، قال روحاني: "لنا علاقات طيبة مع جميع دول الجوار ما عدا دولتين أو ثلاثة، وعلاقتنا مع الإمارات والبحرين هي انعكاس للعلاقة مع السعودية،" مضيفاً أن ما تريده طهران من الرياض هو اللجوء إلى الحوار لحل أي مشكلة بين الدولتين.