رئيس وزراء العراق يعلن "تحرير" تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل من سيطرة داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الخميس، "تحرير" مدينة تلعفر من سيطرة "داعش"، والتي كانت تُعتبر آخر معاقل التنظيم في محافظة نينوى.

المتحدث باسم التحالف الدولي يحدد لـCNN أهمية تلعفر لداعش.. وخطط ما بعد تحريرها 3:00

وقال العبادي في بيان: "اكتملت الفرحة وتم النصر وأصبحت محافظة نينوى بكاملها بيد قواتنا البطلة.. تلعفر الصامدة التحقت بالموصل المحررة وعادت إلى أرض الوطن ، حيث تم خلال الأيام الماضية القضاء على إرهابيي داعش وسحقهم في العياضية والمناطق الأخرى وعدم السماح لهم بالهرب، وهذا هو موقفنا الثابت والحازم من هؤلاء المجرمين الذين يشكل وجودهم في أي مكان تهديداً لكل شعوب المنطقة والعالم."

ووجه رسالة لعناصر "داعش"، قائلاً: "أينما تكونوا فنحن قادمون للتحرير وليس أمامكم غير الموت أو الاستسلام."