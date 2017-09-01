خطيب الأضحى للأسد: تسيرون بسفينة الوطن إلى شاطئ الأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدى الرئيس السورين بشار الأسد، الجمعة، صلاة عيد الأضحى في مدينة قارة بالقلمون في محافظة ريف دمشق، برفقة عدد من أعضاء مجلس الشعب والمسؤولين بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ما قاله، مأمون القادرين خطيب العيد، حيث قال مخاطبا الأسد: "بفضل صبركم وحكمتكم ومن خلفكم هذا الشعب والجيش تسيرون بسفينة الوطن إلى شاطئ الأمن والأمان.. في كل عيد كان يمر علينا منذ ست سنوات كنا نقول عيد بأي حال عدت يا عيد أما اليوم فنقول لقد عاد العيد بنصر عزيز مؤزر لجيشنا الباسل في القلمون وها أنتم اليوم يا سيادة الرئيس تتوجون هذا الانتصار العظيم بوجودكم بين أهلكم في قارة القلمون فأهلا بأحلى عيد يمر بتاريخ هذه المنطقة."

وتطرق الخطيب إلى منسك الحج، مؤكدا على "المعاني السامية لشعيرة الحج حيث لا ينبغي أن يمنع أو يحرم منها أحد ولكن الفكر التكفيري الوهابي منع منذ سنوات وحتى هذا العام الحجاج السوريين من أداء فريضة الحج،" على حد تعبيره.