تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" يعلن تحرير الرقة القديمة من قبضة "داعش"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، الجمعة، أنها سيطرت على مدينة الرقة القديمة وحررت 65% من الرقة من قبضة "داعش"، بينما قال التحالف الدولي أنه لا يمكنه تأكيد ذلك الإعلان بعد.

وقالت الناطقة باسم حملة "غضب الفرات" جيهان شيخ أحمد إن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، المكون من مسلحين سوريين معارضين عرب وأكراد، سيطر على الرقة القديمة. وأضافت أنه ما زال هناك بعض العمليات والقتال العنيف في حي الأمين، وسط الرقة القديمة، حيث يوجد مقرات حكومية. وتابعت بالقول إنه من المتوقع أن يتم تحرير الرقة بأكملها خلال حوالي شهرين.

من جانبه، قال رايان ديلون المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في رد على استفسار من CNN، حول إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" تحرير الرقة القديمة، إن التحالف "لا يمكنه في الوقت الحالي تأكيد تحرير الرقة القديمة".