ما تصنيف الدول العربية بمؤشر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدرت إيران للعام الرابع على التوالي المؤشر الدولي لغسيل الأموال وتمويل للإرهاب، وفقاً لتقرير معهد "Basel" للحوكمة لعام 2017.

معهد "Basel" هو مركز مستقل غير ربحي، يتخصص في منع الفساد والحوكمة العامة، وحوكمة الشركات ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، ويقع مقره في سويسرا.

ويتضمن مؤشر مكافحة غسيل الأموال الذي يصدره المعهد 146 دولة ويحسب التصنيفات استناداً إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة.

وكان هذا ترتيب الدول العربية وفقاً للمؤشر (من الأكثر إلى الأقل خطورة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل للإرهاب):

1. لبنان (27 عالمياً)

2. السودان (29 عالمياً)

3. اليمن (37 عالمياً)

4. المغرب (57 عالمياً)

5. تونس (59 عالمياً)

6. الإمارات (72 عالمياً)

7. البحرين (81 عالمياً)

8. مصر (87 عالمياً)

9. الكويت (90 عالمياً)

10. السعودية (93 عالمياً)

11. قطر (107 عالمياً)

12. الأردن (111 عالمياً)