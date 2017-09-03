إيران: زيارات متبادلة مع السعودية قريباً لتفقد المقرات الدبلوماسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الأحد، أن وفدين دبلوماسيين إيراني وسعودي سيتبادلان زيارة البلدين قريبا لتفقد مقرات البعثات الدبلوماسية، وذلك بعد قطع العلاقات بين البلدين إثر الاعتداء على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها، في مشهد في يناير/ كانون الثاني عام 2016، وسط احتجاجات ضد السعودية بسبب إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

شاهد.. حريق بسفارة السعودية بإيران بعد احتجاجات على إعدام نمر النمر 0:12

انفوجرافيك: من الروسية إلى الأمريكية حتى السعودية.. تاريخ الاعتداء على البعثات الدبلوماسية في طهران

وقال قاسمي إن إيران منحت تأشيرات الدخول للوفد الدبلوماسي السعودي ويتوقع وصوله إلى طهران بعد انتهاء مراسم الحج لتفقد المقرات الدبلوماسية السعودية وفي الوقت نفسه سيتفقد الوفد الإيراني مقراته الدبلوماسية في السعودية. وعاد الإيرانيون لأداء مناسك الحج هذا العام للمرة الأولى منذ حادث تدافع منى في 2015.

وأضاف قاسمي أن "تأشيرات الدخول للوفد السعودي صدرت منذ فترة، لكن لأسباب تتعلق بهم لم تتم هذه الزيارة، ويتوقع إجرائها بعد انتهاء مراسم الحج". وتابع بالقول إن "الوفد السعودي طلب رخصة طيران وتم منحه إياها وبهذا فإن الوفد السعودي سيصل إلى إيران برحلة خاصة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأوضح قاسمي أن "طهران منحت التأشيرة للوفد السعودي قبل شهرين وأن الوفد الإيراني حصل قبل أسبوعين على تأشيرة الدخول عن طريق سلطنة عُمان إلا أنه لم يحدد بعد موعد زيارته للرياض". ونفى قاسمي دفع تعويضات للسعودية، قائلا إن هذه الأنباء "لا أساس لها من الصحة، وهذه الزيارة لا ترتبط بالتعويض ولا يوجد محادثات حول هذا الموضوع".