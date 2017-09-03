قطر ترد على بيان Beoutq: الأزمة بدأت بفبركة وتلتها سرقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت مجموعة قنوات Beoutq الرياضية، "بيان استنكار" حول تم تداوله في وسائل إعلام تابعة لمجموعة BeIN Sportsالرياضية القطرية، موضحة أنها شركة كوبية- كولومبية.

ورد أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على البيان قائلا: "الأزمة مع دول الحصار بدأت بفبركة واختراق وتلتها سرقات لذلك غير مستغرب هذا البيان منهم لان احتراف السرقة أصبح شغلهم الشاغل بيان قنوات beoutQ."

وجاء في البيان: "نحن شركة كوبية- كولومبية تلتزم بقوانين الدولتين في النقل والبث وتحارب الاحتكار الجائر وتؤمن بحق الشعوب بالاستمتاع بمشاهة الفعاليات الرياضية مهما كانت حالتهم المادية."

وأضاف البيان: "كما نؤكد أن ما قامت به مجموعة BeIN Sports من تهديدات وتجاوزات وتشويه ضد شركة Beoutq هي أمور ضد القانون والأعراف الإعلامية، وعلى مجموعة Bein sports تقديم اعتذار رسمي لـBeoutq وإلا ستتم محاسبتها واتخاذ ما يلزم حيال ذلك."

وأردف البيان: "كما ندعو مجموعة Bein Sports للتوقف عن استخدام السياسة في الرياضة باستمرار عبر منابرها، ونؤكد بالتالي إلى أننا في Beoutq مستمرون في النقل والبث، مهما كانت حملات التشويه الموجهة ضدنا، مع حرصنا الدائم على تقديم كل ما يرغب به المشاهد من المنافسات الرياضية، بأفضل جودة وأقل تكاليف ممكنة."