درعا، سوريا (CNN)-- لم تمنع فظائع الحرب السورية الدامية التي دخلت عامها السادس، من تجسد فرحة العيد عبر الابتسامات البريئة التي رُسمت على وجوه أطفال محافظة درعا.

عدسة موقعنا تنقل لكم تلك اللحظات العابرة لبهجة بريئة وسط ما وُصف بأسوأ أزمة إنسانية في تاريخ البشرية.