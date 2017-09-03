رغم الحرب القاسية.. العيد يرسم بسمات الفرحة البريئة على وجوه أطفال درعا
العيد يرسم بسمات الفرحة على وجوه أطفال درعا
الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعة و36 دقيقة.
درعا، سوريا (CNN)-- لم تمنع فظائع الحرب السورية الدامية التي دخلت عامها السادس، من تجسد فرحة العيد عبر الابتسامات البريئة التي رُسمت على وجوه أطفال محافظة درعا.
عدسة موقعنا تنقل لكم تلك اللحظات العابرة لبهجة بريئة وسط ما وُصف بأسوأ أزمة إنسانية في تاريخ البشرية.
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