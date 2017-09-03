جاويش أوغلو: الأوضاع في سوريا أفضل من العام الماضي

أنقرة، تركيا (CNN)— قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن الأوضاع التي تشهدها سوريا في العام الجاري تعتبر أفضل من تلك الأوضاع التي مرت على البلاد في العام الماضي، على حد تعبيره.

فيديو حصري يظهر الدمار غرب الرقة 1:13

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان جاويش أوغلو قوله إن "تركيا تعمل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا،" لافتا إلى أن "المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة التركية لا تنحصر في العمل على تطوير البلاد فحسب، بل في السعي من أجل إحلال السلام في المنطقة."

والقى أوغلو الضوء على الأوضاع الاقتصادية التركية، حيث قال: "وسط هذه الظروف السيئة، ليس من السهل مواصلة مسيرة التطور والنهضة، فخلال الربع الأول من العام الحالي وصلت نسبة النمو الاقتصادي في تركيا إلى 5 بالمئة، وفي الربع الثاني إلى 7 بالمائة."