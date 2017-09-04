قرقاش يرد على رضائي: تبقى الإمارات رغماً عنه رمزاً للصلابة والازدهار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الداخلية، أنور قرقاش، الاثنين، على أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، اللواء محسن رضائي، الذي كان وصف الإمارات بأنها "برج من ورق".

وأضاف في تغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "اعتاد محسن رضائي الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغماً عنه رمزاً ناجحاً يجمع بين صلابة الدولة وازدهارها."

وتابع: "لعله كان من الأجدر أن يتناول رضائي سجل إيران التنموي وسمعتها بين جيرانها ومحيطها، وسجلها في العراق وسوريا، فهي أجدر بالتناول والمعالجة."

وكان رضائي قال في تغريدة على حسابه على تويتر، الأحد: "الإمارات برج من ورق، ينهار حتى بدون صواريخ،" حسبما نقلت قناة "العالم" الإيرانية.