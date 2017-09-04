ثامر السبهان: يجب على اللبنانيين الاختيار مع أو ضد "حزب الشيطان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، الاثنين، إن على اللبنانيين الاختيار إما مع أو ضد ما وصفه "حزب الشيطان" في إشارة إلى حزب الله اللبناني.

جاء ذلك في تغريدة للسبهان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس اثارة على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه او ضده. دماء العرب غالية."

وكان السبهان قد قال في تغريدة سابقة بتاريخ الـ25 من أغسطس/ آب الماضي: " جهود الجيش اللبناني ومحافظته على امن واستقرار وطنه تثبت انه لا يحمي الدول الا مؤسساتها الشرعية .الوطنية وليست الطائفية هي من يبني الدول."

وتأتي تغريدة السبهان بعد أيام على خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وإعلانه "الانتصار" في العمليات التي أجراها مقاتلوه إلا جانب قوات الجيش السوري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، بتحركات أطلق الحزب عليها اسم "وإن عدتم عدنا."