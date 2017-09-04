دمشق تنشر فيديو لمحاولات فك حصار داعش لدير الزور

دمشق، سوريا (CNN)— أعلن الجيش السوري، الأحد، بدء عمليات واسعة لفك الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" على مدينة دير الزور، شرق سوريا.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقطع فيديو يظهر "تقدم الجيش العربي السوري في ملاحقة إرهابيي (داعش) على تخوم بلدة كباجب بريف دير الزور،" وذلك بعد سيطرة التنظيم على المدينة منذ مايو/ أيار العام 2015.

وقال رامي عبدالرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إن ضواحي دير الزور والتي تحتوي على قاعدة عسكرية ومطار بقت في قبضة الحكومة السورية حيث يتم امدادها بالذخيرة والطعام عبر الطيران الروسي.