قرقاش: اكتشفت قطر في أزمتها أنها يائسة.. ودبلوماسيتها غير فاعلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن قطر اكتشفت في الأزمة التي تشهدها حاليا بأنها "يائسة" على حد تعبيره، مشيرا إلى فشل الدبلوماسية التي تنتهجها الدوحة.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة قرقاش الرسمية على تويتر، حيث قال: "التصعيد الإعلامي الذي تشهده أزمة قطر مؤسف ومتوقع، يوقد المشاعر ويؤججها، ولكنه لا يدل الطريق إليّ الحلول، هذه بدورها بحاجة إلى مراجعة شجاعة.. اكتشفت قطر في أزمتها أنها يائسة بدون محيطها، واستبداله مستحيل جغرافيا واجتماعيا وتاريخيا، والخطوة التالية ضرورة التعامل مع مشاغل هذا المحيط."

وتابع قائلا: "ومع بدء موسم سياسي حافل على حكماء قطر أن ينصحوا أن التدويل والمظلومية والشكاوى الدولية لن تنهي الأزمة، السبيل الأنجع هو المصارحة والمراجعة.. وفي ظل هذه الحقائق الواضحة سيفشل استجداء الدوحة التدخل الخارجي، وفِي ظل الوضوح اتضح محدودية أدواتها الإعلامية، ويبقى الجوار الخيار الطبيعي.. الخطة التي اعتمدتها الدبلوماسية القطرية غير فاعلة أو مؤثرة، قد تضر السمعة إلى حين و لكنها لا تخرج قطر من مأزقها، فرصة للدوحة للتأمل والحكمة."