الجبير: لا يوجد "حصار" على قطر وإيران أسست حزب الله وشنت عمليات إرهابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إنه لا يوجد "حصار" على قطر، في إشارة إلى المقاطعة التي أعلنتها بلاده إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لوزارة الخارجية السعودية، على موقعها الرسمي بتويتر، حيث قال الجبير: "لا يوجد ’حصار‘ على قطر.. ولا يمكن قبول أي دولة تدعم الإرهاب وتدعم العمليات الإرهابية إعلامياً.. الدول كلها يجب أن لا تتسامح مع الإرهاب.. ولن نتعامل مع دولة تدعمه وتتدخل في شؤون دول أخرى."

وأضاف وزير الخارجية السعودي فيما يتعلق بملف اليمن قائلا: "التحالف يتعامل في اليمن بموجب القانون الدولي.. ويمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته،" متطرقا للشأن الإيراني قائلا إن طهران "تزعزع الاستقرار في المنطقة.. أسست حزب الله وشنت عمليات إرهابية."

من جهته رد أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، قائلا في تغريدة: "بل هو حصار مهما حاولتم التبرير، وسيبقى وصمة عار تلاحقكم."