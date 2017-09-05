الجيش السوري ينشر فيديو لاختراق حصار داعش لدير الزور

دمشق، سوريا (CNN)— تمكنت قوات الجيش السوري من اختراق الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" على مدينة دير الزور، في العمليات التي بدأت، الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.