الجيش السوري ينشر فيديو لاختراق حصار داعش لدير الزور

فيديو لاختراق الجيش السوري حصار دير الزور

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و29 دقيقة.
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نشرت وكالة "سانا" مقطع فيديو يظهر ماقالت إنه تقدم الجيش السوري على تخوم بلدة كباجب بريف دير الزور

دمشق، سوريا (CNN)— تمكنت قوات الجيش السوري من اختراق الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" على مدينة دير الزور، في العمليات التي بدأت، الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

 

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