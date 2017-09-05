الرميحي يرد على قرقاش: اعترف بالضرر الذي أصاب سمعة "دول الحصار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، إن تغريدات أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اعتراف بالضرر الذي أصاب سمعة ما وصفها بـ"دول الحصار" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للرميحي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "وزير تويتر يعترف بالضرر الذي اصاب ’سمعة‘ دول الحصار نتيجة التحرك المثمر للدبلوماسية القطرية امام المجتمع الدولي."

وكان قرقاش قد قال في تغريدة على صفحته بتويتر: "الخطة التي اعتمدتها الدبلوماسية القطرية غير فاعلة أو مؤثرة، قد تضر السمعة إلى حين و لكنها لا تخرج قطر من مأزقها، فرصة للدوحة للتأمل والحكمة."

وأضاف قرقاش بتغريدة منفصلة: "ومع بدء موسم سياسي حافل على حكماء قطر أن ينصحوا أن التدويل والمظلومية والشكاوى الدولية لن تنهي الأزمة، السبيل الأنجع هو المصارحة والمراجعة."