موسكو: مقتل جنديين روسيين إثر قذائف داعش في دير الزور

موسكو، روسيا (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، مقتل جنديين روسيين في دير الزور في سوريا، إثر سقوط قذائف الهاون أطلقها عناصر تنظيم "داعش".

وأضافت الوزارة في بيان أن الجنديين كانا يرافقان قافلة من المركبات العسكرية التابعة للمركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا.

وأفاد البيان: "القافلة تعرضت لقصف هاون من قبل إرهابيي داعش، وذلك أثناء توجهها إلى ريف دير الزور.. وجراء هذا القصف، قتل جندي روسي وأصيب آخر بجروح خطيرة، ونقل فوراً إلى المستشفى وحاول الأطباء الروس العسكريون إنقاذه، إلا أنه توفي،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".