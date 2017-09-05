لندن: تيريزا ماي بحثت مع الجبير استمرار "عزلة" قطر.. ونأمل بزيارة محمد بن سلمان لبريطانيا قريباً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحثت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاثنين، مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عدداً من قضايا الشرق الأوسط، خلال لقاء في مقر رئاسة الوزراء في لندن، منها ما وصفه الناطق باسم الحكومة البريطانية بـ"استمرار عزلة قطر".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "بحثت رئيسة الوزراء مع وزير الخارجية الجبير عدداً من القضايا التي تهم البلدين وقضايا المنطقة، بما فيها استمرار عزلة قطر في منطقة الخليج، حيث جددت رئيسة الوزراء دعوتها لكافة الأطراف لاتخاذ خطوات لتهدئة الوضع واستعادة مجلس التعاون الخليجي لوحدته في أقرب فرصة ممكنة."

وأضاف المتحدث: "كما تناولت المحادثات برنامج السعودية رؤية 2030 للإصلاح والتحديث. ونوهت رئيسة الوزراء بتركيز البرنامج على التغيير والإبداع والتمكين، وقالت إن بريطانيا تتطلع إلى مواصلة العمل عن قرب مع السعودية في مشروعها الطموح هذا. وأعربت عن أملها في أن يتمكن (ولي العهد السعودي) الأمير محمد بن سلمان من زيارة بريطانيا في المستقبل القريب بهدف البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين."

وتابع المسؤول البريطاني: "تناولت المحادثات الوضع في اليمن، وضرورة وضع نهاية للصراع، والأهمية المستمرة لبيان الامتثال للقانون الإنساني الدولي."

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية السعودية أن الجبير نقل تحيات العاهل السعودي، الملك محمد بن سلمان، وولي العهد لماي، وأضافت أنه جرى خلال اللقاء "بحث العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها والمستجدات في المنطقة."