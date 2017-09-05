سوريا تعلن اختراق حصار داعش لدير الزور.. والأسد: سيذكركم التاريخ

دمشق، سوريا (CNN)— تمكنت قوات الجيش السوري من اختراق الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" على مدينة دير الزور، في العمليات التي بدأت، الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

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وتعليقا على هذه الأنباء، قال الرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي مع قيادات الجيش في المنطقة: "سيسجل التاريخ أنكم وعلى الرغم من قلة عديدكم لم تبخلوا بأغلى ما لديكم لتصونوا الأمانة وتدافعوا عن المواطنين العزل فثبتم وتمكنتم من أداء مهامكم على أكمل وجه وسطرتم البطولات تلو الأخرى دون خوف أو تردد."

وتابع الأسد قائلا وفقا لما نقلته الوكالة السورية الرسمية: "سيذكر التاريخ أن من رفاقكم من ضحى بنفسه واستشهد في سبيل الوطن ومنهم من جرح فتعالى على إصابته وضمد جراحه بطرق بدائية وتابع المعركة فأثمرت هذه الدماء الطاهرة نصراً مدوياً على الفكر التكفيري الإرهابي المدعوم إقليمياً ودوليا وها أنتم اليوم جنباً إلى جنب مع رفاقكم الذين هبوا لنصرتكم وخاضوا أعتى المعارك لفك الطوق عن المدينة وليكونوا معكم في صف الهجوم الأول لتطهير كامل المنطقة من رجس الإرهاب واستعادة الأمن والأمان إلى ربوع البلاد حتى آخر شبر منها."