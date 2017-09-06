الجبير: تصريحات ظريف عن تقارب بين إيران والسعودية "مثيرة للسخرية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، تصريحات نظيره الإيراني، جواد ظريف، حول وجود "تقارب" بين إيران والمملكة العربية السعودية بأنها "مثيرة للسخرية".

وقال الجبير إنه إن أرادات طهران تقارباً مع الرياض وتحسين علاقتها بالمملكة، فعليها "وقف الإرهاب الدولي والتدخلات (في شؤون الدول الأخرى) والالتزام بالقانون الدولي."

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر السفارة السعودية في لندن، الثلاثاء: "السعودية لا ترى أي جدية من طهران في الحوار والتعاون الدبلوماسي،" متابعاً: "إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة من خلال ’حزب الله‘ والهجمات الإرهابية،" وقال إن "قياديين في تنظيم القاعدة أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات في المملكة من إيران."

كما شدد الجبير على أن "الاتصالات الدبلوماسية مع إيران لإتمام ترتيبات الحج لا تمثل تطبيعاً للعلاقات ولا علاقة لها بالسياسة."

ويُذكر أن ظريف كلن قد قال مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" في أواخر الشهر الماضي، إن سياسات إيران في المنطقة هي "سياسة استراتيجية في أطر محددة"، وأضاف: "نؤكد على إيجاد منطقة‌ آمنة وقوية ومتضامنة، ونرى أنه يصب في مصلحة إيران والمنطقة"، متابعاً بأن سياسة إيران للتعاون مع دول المنطقة والسعودية "تأتي في هذا الإطار ولم تتغير". وحول استعداد وفود إيرانية وسعودية لتفقد سفارتيهما لدى البلدين، قال ظريف إنه تم إصدار تأشيرات الدخول لكلا الجانبين وقد تحدث هذه الزيارات بعد مناسك الحج.